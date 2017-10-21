Кушнеренко (Кушнеренко) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнеренко (Кушнеренко) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1963

Дата смерти

21.10.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.09.1982

Муж: скрыто настройками приватности

Новосибирск
Рождение ребёнка
17.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск
Рождение ребёнка
02.12.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Novosibirsk
Смерть
21.10.2017
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