Кушнеренко (Кушнеренко) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1963
Дата смерти21.10.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.09.1982
Муж: скрыто настройками приватности
Новосибирск
Рождение ребёнка
17.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Новосибирск
Рождение ребёнка
02.12.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Novosibirsk
Смерть
21.10.2017