Петровичев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петровичев Илья
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Данилова
Рождение ребёнка
10.10.1898
Сын: Петровичев Дмитрий
Мать ребёнка: Параскева Данилова
Рождение ребёнка
24.11.1901
Дочь: (Петровичева) Варвара
Мать ребёнка: Параскева Данилова
Смерть
Неизвестно