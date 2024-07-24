Петровичев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровичев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петровичев Илья

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Данилова

Рождение ребёнка
10.10.1898

Сын: Петровичев Дмитрий

Мать ребёнка: Параскева Данилова

Рождение ребёнка
24.11.1901

Дочь: (Петровичева) Варвара

Мать ребёнка: Параскева Данилова

Смерть
Неизвестно

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