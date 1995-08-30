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Кардаков Ефим Ильич

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Место рождения

Новотроицкое, Шабалинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

21.01.1914

Дата смерти

30.08.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1914

Отец: Кардаков Ильич

Мать: не указана

Новотроицкое, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.10.1949

Дочь: Ронжина Тамара Ефимовна

Мать ребёнка: Кардакова Ольга Ивановна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.05.?

Дочь: Злобина Галина Ефимовна

Мать ребёнка: Кардакова Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кардакова Ольга Ивановна

Смерть
30.08.1995
Соколовский, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
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