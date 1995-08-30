Кардаков Ефим Ильич
Место рождения
Дата рождения21.01.1914
Дата смерти30.08.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1914
Отец: Кардаков Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1949
Дочь: Ронжина Тамара Ефимовна
Мать ребёнка: Кардакова Ольга Ивановна
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.05.?
Дочь: Злобина Галина Ефимовна
Мать ребёнка: Кардакова Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кардакова Ольга Ивановна
Смерть
30.08.1995
Соколовский, Шарьинский муниципальный район, Костромская область