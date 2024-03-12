(Молданова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Молданов Ефим
Мать: Молданова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вагатова Галина
Отец ребёнка: Лозямов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лозямов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молданова Анна
Отец ребёнка: Лозямов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лозямов ?
Отец ребёнка: Лозямов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лозямов Иван
Смерть
Неизвестно