(Молданова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Молданова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Молданов Ефим

Мать: Молданова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вагатова Галина

Отец ребёнка: Лозямов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лозямов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молданова Анна

Отец ребёнка: Лозямов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лозямов ?

Отец ребёнка: Лозямов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лозямов Иван

Смерть
Неизвестно
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