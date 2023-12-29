Маматова (Кильдеярова) Василиса Иванова
Место рождения442172 Tatarskaya Laka, Penza Oblast Russia
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Кашаева (Маматова) Наталья Александрова
Отец ребёнка: Маматов Александр Романович