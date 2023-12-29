Маматова (Кильдеярова) Василиса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маматова (Кильдеярова) Василиса Иванова

Место рождения

442172 Tatarskaya Laka, Penza Oblast Russia

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Кашаева (Маматова) Наталья Александрова

Отец ребёнка: Маматов Александр Романович

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