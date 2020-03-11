Рахимова (Салимгараева) Галия Бахтигараевна
Место рождения
Дата рождения05.05.1942
Дата смерти11.03.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1942
Место жительства
Неизвестно
Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево
Бракосочетание
11.03.1969
Рождение ребёнка
14.12.1969
Дочь: Гульнур Хамзиевна
Отец ребёнка: Рахимов Хамза Габдерахимович
Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево
Рождение ребёнка
08.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рахимов Хамза Габдерахимович
Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево
Рождение ребёнка
25.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рахимов Хамза Габдерахимович
Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево
Рождение ребёнка
06.11.1984
Отец ребёнка: Рахимов Хамза Габдерахимович
Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево
Смерть
11.03.2020
Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево