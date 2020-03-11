Рахимова (Салимгараева) Галия Бахтигараевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимова (Салимгараева) Галия Бахтигараевна

Место рождения

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.05.1942

Дата смерти

11.03.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1942

Отец: Салимгараев Бахтигарай Салимгараевич

Мать: Салимгараева Хусниямал Валиевна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево
Бракосочетание
11.03.1969

Муж: Рахимов Хамза Габдерахимович

Рождение ребёнка
14.12.1969

Дочь: Гульнур Хамзиевна

Отец ребёнка: Рахимов Хамза Габдерахимович

Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево
Рождение ребёнка
08.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахимов Хамза Габдерахимович

Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево
Рождение ребёнка
25.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахимов Хамза Габдерахимович

Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево
Рождение ребёнка
06.11.1984

Сын: Рахимов Хайдар Хамзиевич

Отец ребёнка: Рахимов Хамза Габдерахимович

Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево
Смерть
11.03.2020
Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево

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