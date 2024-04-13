Асеев Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеев Владимир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1940

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Жена

1945 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1940

Отец: Асеев Дмитрий Павлович

Мать: Асеева Елена Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асеева Тамара Ефимовна

Рождение ребёнка
06.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асеева Тамара Ефимовна

Рождение ребёнка
11.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асеева Тамара Ефимовна

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