Асеев Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1940
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1940
Отец: Асеев Дмитрий Павлович
Мать: Асеева Елена Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асеева Тамара Ефимовна
Рождение ребёнка
06.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Асеева Тамара Ефимовна
Рождение ребёнка
11.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Асеева Тамара Ефимовна