Курченко (Кондратюк) Ольга Андреевна 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Курченко (Кондратюк) Ольга Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

?.09.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1906

Дочь: Гесаль (Курко) Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Курченко (Курко) Никифор Власович

Жахновка, Вінницька область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Курко Петр Никифорович

Отец ребёнка: Курченко (Курко) Никифор Власович

Жахновка, Вінницька область
Рождение ребёнка
04.09.1912

Сын: Курченко Александр Никифорович

Отец ребёнка: Курченко (Курко) Никифор Власович

Жахновка, Вінницька область
Смерть
?.09.1951

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