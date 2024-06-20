Курченко (Кондратюк) Ольга Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти?.09.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1906
Дочь: Гесаль (Курко) Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Курченко (Курко) Никифор Власович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Курченко (Курко) Никифор Власович
Рождение ребёнка
04.09.1912
Сын: Курченко Александр Никифорович
Отец ребёнка: Курченко (Курко) Никифор Власович
Смерть
?.09.1951