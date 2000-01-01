Твердов Василий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Твердов Андрей Михайлов
Мать: Мария Васильева
Бракосочетание
16.10.1887
Жена: Матрона Николаева
Witnesses:Павел Иванов Твердов, Никита Иванов Твердов, Иван Александров Терентьев
Рождение ребёнка
24.05.1891
Мать ребёнка: Матрона Николаева
Смерть
Неизвестно