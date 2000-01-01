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Твердов Василий Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Твердов Андрей Михайлов

Мать: Мария Васильева

Бракосочетание
16.10.1887

Жена: Матрона Николаева

Witnesses:Павел Иванов Твердов, Никита Иванов Твердов, Иван Александров Терентьев
Рождение ребёнка
24.05.1891

Сын: Твердов Иван Васильев

Мать ребёнка: Матрона Николаева

Смерть
Неизвестно
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