Болотникова Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1950
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1950
Отец: Губарев Петр Архипович
Мать: Губарева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болотников Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Болотников Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Болотников Владимир
Рождение ребёнка
19.09.1980
Дочь: Болотникова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Болотников Владимир