Болотникова Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотникова Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1950

Отец: Губарев Петр Архипович

Мать: Губарева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болотников Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Болотников Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болотников Владимир

Рождение ребёнка
19.09.1980

Дочь: Болотникова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Болотников Владимир

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