Елисей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти16.05.1866 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Павел Александров
Мать: Елена Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Андреян Елисеевич
Мать ребёнка: Степанида Викуловна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Лукерья Елисеевна
Мать ребёнка: Степанида Викуловна
Рождение ребёнка
27.07.1848 ст.
Сын: Василий Елисеевич
Мать ребёнка: Степанида Викуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Викуловна
Смерть
16.05.1866 ст.
Причина смерти: от боли в груди