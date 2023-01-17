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Елисей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

16.05.1866 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Около 1788 г.р.

Жена

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Павел Александров

Мать: Елена Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Андреян Елисеевич

Мать ребёнка: Степанида Викуловна

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Лукерья Елисеевна

Мать ребёнка: Степанида Викуловна

Рождение ребёнка
27.07.1848 ст.

Сын: Василий Елисеевич

Мать ребёнка: Степанида Викуловна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Викуловна

Смерть
16.05.1866 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от боли в груди
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