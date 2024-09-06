Боровиков Григорий Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровиков Григорий Трофимов

Боровиков Григорий Трофимов

Место рождения

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

21.06.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Боровиков Трофим Трифонов

Мать: (Боровикова) Васса Аввакумова

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровиков Григорий Григорьев

Мать ребёнка: (Боровикова) Анна Илларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Боровикова) Анна Илларионова

Рождение ребёнка
1894

Сын: Боровиков Сергей Григорьев

Мать ребёнка: (Боровикова) Анна Илларионова

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Боровиков Николай Григорьев

Мать ребёнка: (Боровикова) Анна Илларионова

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Боровикова) Федосья Григорьева

Мать ребёнка: (Боровикова) Анна Илларионова

Рождение ребёнка
1905

Сын: Боровиков Василий Григорьев

Мать ребёнка: (Боровикова) Анна Илларионова

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Филимонова (Боровикова) Анастасия Григорьева

Мать ребёнка: (Боровикова) Анна Илларионова

Смерть
21.06.1919

Мы используем куки для улучшения работы сайта.