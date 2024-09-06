Боровиков Григорий Трофимов
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти21.06.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровиков Григорий Григорьев
Мать ребёнка: (Боровикова) Анна Илларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Боровиков Сергей Григорьев
Мать ребёнка: (Боровикова) Анна Илларионова
Рождение ребёнка
1896
Сын: Боровиков Николай Григорьев
Мать ребёнка: (Боровикова) Анна Илларионова
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Боровикова) Федосья Григорьева
Мать ребёнка: (Боровикова) Анна Илларионова
Рождение ребёнка
1905
Сын: Боровиков Василий Григорьев
Мать ребёнка: (Боровикова) Анна Илларионова
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Филимонова (Боровикова) Анастасия Григорьева
Мать ребёнка: (Боровикова) Анна Илларионова
Смерть
21.06.1919