Сахаров Сергей Феодосьев
Место рожденияЯрославская губерния
Дата рождения1802
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Феодосий Лукич
Мать: не указана
Сахаров Сергей Феодосьевич (1802 - ?) Родился в семье дьячка села Горы-Пневницы Переславского уезда Владимирской губернии Феодосия Лукича. Священник села Юцкого Ярославского уезда. Впоследствии переве... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахаров Петр Сергеев
Мать ребёнка: Сахарова (Сахаров) Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богословский Николай Сергеев ст.
Мать ребёнка: Сахарова (Сахаров) Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахаров Николай Сергеев мл.
Мать ребёнка: Сахарова (Сахаров) Анастасия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Сахарова (Сахаров) Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева
Мать ребёнка: Сахарова (Сахаров) Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Богословский Александр Сергеев
Мать ребёнка: Сахарова (Сахаров) Анастасия Петрова
Богословский Александр Сергеевич (1839 - ?) Родился в семье священника села Юцкого Ярославского уезда Сергея Сахарова. Священник Благовещенской церкви г.Ярославля. Состоял законоучителем Ярославской г... Показать все
Смерть
1854