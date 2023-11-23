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Сахаров Сергей Феодосьев

Место рождения

Ярославская губерния

Дата рождения

1802

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Феодосий Лукич

Мать: не указана

Сахаров Сергей Феодосьевич (1802 - ?) Родился в семье дьячка села Горы-Пневницы Переславского уезда Владимирской губернии Феодосия Лукича. Священник села Юцкого Ярославского уезда. Впоследствии переве... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаров Петр Сергеев

Мать ребёнка: Сахарова (Сахаров) Анастасия Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богословский Николай Сергеев ст.

Мать ребёнка: Сахарова (Сахаров) Анастасия Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаров Николай Сергеев мл.

Мать ребёнка: Сахарова (Сахаров) Анастасия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахарова (Сахаров) Анастасия Петрова

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Сахаров Василий Сергеев

Мать ребёнка: Сахарова (Сахаров) Анастасия Петрова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева

Мать ребёнка: Сахарова (Сахаров) Анастасия Петрова

Рождение ребёнка
1839

Сын: Богословский Александр Сергеев

Мать ребёнка: Сахарова (Сахаров) Анастасия Петрова

Богословский Александр Сергеевич (1839 - ?) Родился в семье священника села Юцкого Ярославского уезда Сергея Сахарова. Священник Благовещенской церкви г.Ярославля. Состоял законоучителем Ярославской г... Показать все
Смерть
1854

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