Бровкин Игорь
Место рождения
Дата рождения18.10.1954
Дата смерти26.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1954
Отец: Бровкин Алексей
Мать: Бровкина Валентина
Бракосочетание
28.07.1978
Жена: Бровкина Татьяна
Рождение ребёнка
27.04.1980
Дочь: Садикова Елена
Мать ребёнка: Бровкина Татьяна
Рождение ребёнка
09.11.1988
Дочь: Турчина Ирина
Мать ребёнка: Бровкина Татьяна
Смерть
26.07.2021
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище, северный 5а