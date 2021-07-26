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Бровкин Игорь

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

18.10.1954

Дата смерти

26.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1954

Отец: Бровкин Алексей

Мать: Бровкина Валентина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
28.07.1978

Жена: Бровкина Татьяна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.04.1980

Дочь: Садикова Елена

Мать ребёнка: Бровкина Татьяна

Рождение ребёнка
09.11.1988

Дочь: Турчина Ирина

Мать ребёнка: Бровкина Татьяна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
26.07.2021
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Северное кладбище, северный 5а
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