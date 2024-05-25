Халилова (Сахабиева) Гульсум Сахабиевна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Вагапова (Халилова) Рафига Халиковна
Отец ребёнка: Халилов Габдельхалик Халилович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ахатова (Халилова) Раиса Халиковна
Отец ребёнка: Халилов Габдельхалик Халилович
Рождение ребёнка
15.06.1928
Отец ребёнка: Халилов Габдельхалик Халилович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Халикова (Халикова) Койнят Халиковна
Отец ребёнка: Халилов Габдельхалик Халилович
Рождение ребёнка
20.12.1933
Отец ребёнка: Халилов Габдельхалик Халилович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Сафиева (Халикова) Ракыя Халиковна
Отец ребёнка: Халилов Габдельхалик Халилович
Рождение ребёнка
08.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халилов Габдельхалик Халилович
Смерть
Неизвестно