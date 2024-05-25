Халилова (Сахабиева) Гульсум Сахабиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халилова (Сахабиева) Гульсум Сахабиевна

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халилов Габдельхалик Халилович

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Вагапова (Халилова) Рафига Халиковна

Отец ребёнка: Халилов Габдельхалик Халилович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ахатова (Халилова) Раиса Халиковна

Отец ребёнка: Халилов Габдельхалик Халилович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.06.1928

Сын: Халиков Латыйп Халикович

Отец ребёнка: Халилов Габдельхалик Халилович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Халикова (Халикова) Койнят Халиковна

Отец ребёнка: Халилов Габдельхалик Халилович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.12.1933

Сын: Халилов Накыйп Халикович

Отец ребёнка: Халилов Габдельхалик Халилович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Сафиева (Халикова) Ракыя Халиковна

Отец ребёнка: Халилов Габдельхалик Халилович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халилов Габдельхалик Халилович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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