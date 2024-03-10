Рыбкина (Игошина) Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбкина (Игошина) Наталья Анатольевна

Рыбкина (Игошина) Наталья Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1969

Отец: Игошин Анатолий

Мать: Гальченко Вера Семеновна

Рождение ребёнка
22.08.1991

Сын: Рыбкин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Рыбкин Владимир Викторович

Рождение ребёнка
17.07.1994

Сын: Рыбкин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Рыбкин Владимир Викторович

Рождение ребёнка
30.08.2000

Сын: Рыбкин Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Рыбкин Владимир Викторович

Развод
Неизвестно

Муж: Рыбкин Владимир Викторович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close