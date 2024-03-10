Рыбкина (Игошина) Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1969
Отец: Игошин Анатолий
Мать: Гальченко Вера Семеновна
Рождение ребёнка
22.08.1991
Сын: Рыбкин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Рыбкин Владимир Викторович
Рождение ребёнка
17.07.1994
Сын: Рыбкин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Рыбкин Владимир Викторович
Рождение ребёнка
30.08.2000
Сын: Рыбкин Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Рыбкин Владимир Викторович
Развод
Неизвестно