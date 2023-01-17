Шаров Дмитрий Максимович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиПосле 22.01.1907 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1886
Крестьянин
Гражданство
С 1886
Россия
Место жительства
С 1886
Бракосочетание
22.01.1907 ст.
Жена: Шарова Татьяна Матвеевна
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
После 22.01.1907 ст.
Похороны
После 22.01.1907 ст.