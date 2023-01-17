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Шаров Дмитрий Максимович

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Место рождения

Абрашкино, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

После 22.01.1907 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Абрашкино, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1886
Абрашкино, Сокольский, Нижегородская область
Крестьянин
Гражданство
С 1886
Абрашкино, Сокольский, Нижегородская область
Россия
Место жительства
С 1886
Абрашкино, Сокольский, Нижегородская область
Бракосочетание
22.01.1907 ст.

Жена: Шарова Татьяна Матвеевна

Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
После 22.01.1907 ст.
Абрашкино, Сокольский, Нижегородская область
Похороны
После 22.01.1907 ст.
Абрашкино, Сокольский, Нижегородская область
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