Глушков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушков Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 22.06.1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1900 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.06.1963

Отец: не указан

Мать: Глушкова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
02.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Балгазын, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
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