Глушков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 22.06.1963
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.06.1963
Отец: не указан
Рождение ребёнка
02.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Балгазын, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва