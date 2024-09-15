Савельев Поликарп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Поликарп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1916

Дата смерти

20.03.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1916

Отец: Савельев Агей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ягодина (Савельева)) Васса

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ягодина (Савельева)) Васса

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ягодина (Савельева)) Васса

Смерть
20.03.1985

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