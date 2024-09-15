Савельев Поликарп
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1916
Дата смерти20.03.1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1916
Отец: Савельев Агей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ягодина (Савельева)) Васса
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ягодина (Савельева)) Васса
Смерть
20.03.1985