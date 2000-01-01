Блинов Яков Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: Блинов Моисей Иванович
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Блинова Наталья Власовна
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Неонила Яковлевна
Мать ребёнка: Блинова Наталья Власовна
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Блинов Тит Яковлевич
Мать ребёнка: Блинова Наталья Власовна
Рождение ребёнка
1849 ст.
Мать ребёнка: Блинова Наталья Власовна
Рождение ребёнка
1852 ст.
Мать ребёнка: Блинова Наталья Власовна
Рождение ребёнка
1856 ст.
Мать ребёнка: Блинова Наталья Власовна
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Наталья Власовна
Смерть
Неизвестно