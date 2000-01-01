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Блинов Яков Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Блинов Моисей Иванович

Мать: Блинова Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Блинова Наталья Власовна

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Неонила Яковлевна

Мать ребёнка: Блинова Наталья Власовна

Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Блинов Тит Яковлевич

Мать ребёнка: Блинова Наталья Власовна

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Блинов Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Блинова Наталья Власовна

Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Блинов Феодор Яковлевич

Мать ребёнка: Блинова Наталья Власовна

Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Блинов Трофим Яковлевич

Мать ребёнка: Блинова Наталья Власовна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Наталья Власовна

Смерть
Неизвестно
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