Ананьев Антон Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев Антон Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1999

Отец: не указан

Мать: Ананьева Татьяна Егоровна

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