Соловьёва Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьёва Галина Александровна

Отец ребёнка: Соловьёв Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Николай Александрович

Отец ребёнка: Соловьёв Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Александр Александрович

Отец ребёнка: Соловьёв Александр Павлович

Смерть
Неизвестно

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