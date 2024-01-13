Свинолупов Тимофей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Свинолупов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свинолупова Силитинья Тимофеевна
Мать ребёнка: Свинолупова Параскева Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.10.1884
Сын: Свинолупов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Свинолупова Параскева Георгиевна
Рождение ребёнка
27.07.1888
Сын: Свинолупов Стефан (Степан) Тимофеевич
Мать ребёнка: Свинолупова Параскева Георгиевна
Рождение ребёнка
20.04.1894
Сын: Свинолупов Фёдор Тимофеевич
Мать ребёнка: Свинолупова Параскева Георгиевна
Смерть
Неизвестно