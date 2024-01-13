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Свинолупов Тимофей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свинолупов Павел

Мать: Свинолупова Екатерина Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свинолупова Силитинья Тимофеевна

Мать ребёнка: Свинолупова Параскева Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свинолупова Параскева Георгиевна

Рождение ребёнка
?.10.1884

Сын: Свинолупов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Свинолупова Параскева Георгиевна

Рождение ребёнка
27.07.1888

Сын: Свинолупов Стефан (Степан) Тимофеевич

Мать ребёнка: Свинолупова Параскева Георгиевна

Рождение ребёнка
20.04.1894

Сын: Свинолупов Фёдор Тимофеевич

Мать ребёнка: Свинолупова Параскева Георгиевна

Смерть
Неизвестно

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