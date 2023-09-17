Томин Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томин Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1951

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1951 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1951

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.11.1977

Сын: Томин Денис Сергеевач

Мать ребёнка: Перменева Наталья Алексевна

Рождение ребёнка
25.07.1980

Дочь: Томина Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Перменева Наталья Алексевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перменева Наталья Алексевна

Смерть
2014
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