Томин Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1951
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1951
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.1977
Мать ребёнка: Перменева Наталья Алексевна
Рождение ребёнка
25.07.1980
Дочь: Томина Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Перменева Наталья Алексевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2014