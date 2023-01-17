Якубовский Мустафа Ибрагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовский Мустафа Ибрагимович

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Место рождения

Видзы, Браславский район, Витебская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мейшутович-Тиско Мария Хасеневна

Поставы, Поставский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович-Тиско Мария Хасеневна

Смерть
1943
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