Букина Татьяна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1910
Дочь: Букина Анна Моисеевна
Отец ребёнка: Букин Моисей Иванович
Московская обл., Сапожк. р-н, с. Дмитриев
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Полянская Екатерина Моисевна
Отец ребёнка: Букин Моисей Иванович
Московская обл., Сапожк. р-н, с. Дмитриев
Рождение ребёнка
23.02.1915
Сын: Букин Александр Моисеевич
Отец ребёнка: Букин Моисей Иванович
Московская обл., Сапожк. р-н, с. Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
1947
Ваганьковское клдб, Москва, уч. 35
Смерть
1949
Москва, город федерального значения Москва