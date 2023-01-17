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Букина Татьяна Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1910

Дочь: Букина Анна Моисеевна

Отец ребёнка: Букин Моисей Иванович

Московская обл., Сапожк. р-н, с. Дмитриев
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Полянская Екатерина Моисевна

Отец ребёнка: Букин Моисей Иванович

Московская обл., Сапожк. р-н, с. Дмитриев
Рождение ребёнка
23.02.1915

Сын: Букин Александр Моисеевич

Отец ребёнка: Букин Моисей Иванович

Московская обл., Сапожк. р-н, с. Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Моисей Иванович

Похороны
1947
Ваганьковское клдб, Москва, уч. 35
Смерть
1949
Москва, город федерального значения Москва
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