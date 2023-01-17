Беляков Симеон Васильев
Место рождения
Дата рождения30.01.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1877
Крещение
31.01.1877
воспреемники - села Новой Рачейки крестьянин Александр Феодоров Пивлов и того ж села крестьянская женщина Пераскева Ерофева Лаврова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1896
поручители по жениху - села Новой Рачейки крестьяне Никита Прокопиев Родионов и Симион Фролов Мельников. Поручители по невесте - тогож села крестьяне Иван Андреев Кондалов и Иван Антонов Червяков. | К... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1897
Мать ребёнка: Белякова Анна Спиридонова
Рождение ребёнка
27.06.1899
Дочь: Мария Симеонова
Мать ребёнка: Белякова Анна Спиридонова
Рождение ребёнка
18.11.1903
Дочь: Екатерина Симеонова
Мать ребёнка: Белякова Анна Спиридонова
Рождение ребёнка
08.10.1906
Дочь: Пелагия Симеонова
Мать ребёнка: Белякова Анна Спиридонова
Рождение ребёнка
18.06.1908
Мать ребёнка: Белякова Анна Спиридонова
Рождение ребёнка
23.06.1909
Мать ребёнка: Белякова Анна Спиридонова
Смерть
Неизвестно