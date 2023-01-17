Нефтеева Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефтеева Агриппина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1915 ст.

Сын: Нефтеев Павел Михеевич

Отец ребёнка: Нефтеев Михей Евдокимович

Андреевка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.01.1915 ст.

Дочь: Нефтеева Анна Михеевна

Отец ребёнка: Нефтеев Михей Евдокимович

Андреевка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
1915
Андреевка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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