Нефтеева Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1915 ст.
Отец ребёнка: Нефтеев Михей Евдокимович
Рождение ребёнка
12.01.1915 ст.
Дочь: Нефтеева Анна Михеевна
Отец ребёнка: Нефтеев Михей Евдокимович
Место жительства
1915
Смерть
Неизвестно