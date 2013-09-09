Лопаткина (Смирнова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.11.1934
Дата смерти09.09.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1934
Отец: Смирнов Иван Иванович
Мать: Смирнова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
22.06.1956
Дочь: Артыкова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Лопаткин Николай Алексеевич
Михеево, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.05.1961
Дочь: Шаркова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Лопаткин Николай Алексеевич
Вокшино, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.2013