Лопаткина (Смирнова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопаткина (Смирнова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Кощеево, Арханская волость, Весьегонский уезд

Дата рождения

20.11.1934

Дата смерти

09.09.2013

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1934

Отец: Смирнов Иван Иванович

Мать: Смирнова Мария Егоровна

Кощеево, Арханская волость, Весьегонский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1956

Дочь: Артыкова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Лопаткин Николай Алексеевич

Михеево, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.05.1961

Дочь: Шаркова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Лопаткин Николай Алексеевич

Вокшино, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопаткин Николай Алексеевич

Смерть
09.09.2013
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