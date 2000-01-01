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Гирина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

1890 г.р.
Между 1892 и 1894 г.р.
Между 1892 и 1894 г.р.
1896 г.р.
1900 г.р.
1902 г.р.

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Полькина Мария

Отец ребёнка: Гирин Филипп

Рождение ребёнка
Между 1892 и 1894

Сын: Гирин Иван

Отец ребёнка: Гирин Филипп

Рождение ребёнка
Между 1892 и 1894

Сын: Гирин Матвей

Отец ребёнка: Гирин Филипп

Рождение ребёнка
1896

Дочь: ?

Отец ребёнка: Гирин Филипп

Рождение ребёнка
1900

Дочь: ?

Отец ребёнка: Гирин Филипп

Рождение ребёнка
1902

Сын: Гирин Николай

Отец ребёнка: Гирин Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гирин Филипп

Смерть
Неизвестно
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