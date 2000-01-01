Гирина ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Полькина Мария
Отец ребёнка: Гирин Филипп
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1894
Сын: Гирин Иван
Отец ребёнка: Гирин Филипп
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1894
Сын: Гирин Матвей
Отец ребёнка: Гирин Филипп
Рождение ребёнка
1896
Дочь: ?
Отец ребёнка: Гирин Филипп
Рождение ребёнка
1900
Дочь: ?
Отец ребёнка: Гирин Филипп
Рождение ребёнка
1902
Сын: Гирин Николай
Отец ребёнка: Гирин Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гирин Филипп
Смерть
Неизвестно