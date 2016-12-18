Туева Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1993
Отец: Туев Александр Сергеевич
Мать: Туева Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
18.12.2016
Сын: Горбатенко Семен Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.06.2022
Сын: Горбатенко Артем Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно