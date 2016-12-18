Туева Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туева Анастасия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1993

Отец: Туев Александр Сергеевич

Мать: Туева Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
18.12.2016

Сын: Горбатенко Семен Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.06.2022

Сын: Горбатенко Артем Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбатенко Александр Дмитриевич

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