Пискарева Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискарева Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пискарев Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
06.12.1898 ст.

Сын: Пискарев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пискарев Василий Сергеевич

Тульская губерния, плёнка 2038688, стр. 134
Смерть
Неизвестно

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