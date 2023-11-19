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Рябиченко Григорий Никонорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

01.10.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Рябиченко Никонор Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябиченко Суслова Ксения Сергеевна

Рождение ребёнка
19.08.1909

Сын: Рябиченко Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Рябиченко Суслова Ксения Сергеевна

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.05.1924

Сын: Рябиченко Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Рябиченко Суслова Ксения Сергеевна

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Смерть
01.10.1948
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край

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