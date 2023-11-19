Рябиченко Григорий Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти01.10.1948
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Рябиченко Никонор Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1909
Сын: Рябиченко Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Рябиченко Суслова Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
20.05.1924
Сын: Рябиченко Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Рябиченко Суслова Ксения Сергеевна
Смерть
01.10.1948