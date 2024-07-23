Лукина Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1919
Отец ребёнка: Лукин Кирилл Гордеевич
Запись ЗАГС 1919
Рождение ребёнка
19.09.1927
Дочь: Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Лукин Кирилл Гордеевич
Рождение ребёнка
15.08.1931
Дочь: Валентина Кирилловна
Отец ребёнка: Лукин Кирилл Гордеевич
Смерть
Неизвестно