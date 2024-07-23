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Лукина Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Кирилл Гордеевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.02.1919

Сын: Лукин Василий Кириллович

Отец ребёнка: Лукин Кирилл Гордеевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Запись ЗАГС 1919
Рождение ребёнка
19.09.1927

Дочь: Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Лукин Кирилл Гордеевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.08.1931

Дочь: Валентина Кирилловна

Отец ребёнка: Лукин Кирилл Гордеевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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