(Субботина) Елизавета Захаровна
Место рождения
Дата рождения23.04.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1918
26/VI-36 Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 д 477 стр 13 №17ж
Крещение
24.04.1918
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В - солдатская жена Александра Андреевна Субботина (жена старшего брата) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 д 477 стр 13 №17
Смерть
Неизвестно