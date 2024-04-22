(Субботина) Елизавета Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Субботина) Елизавета Захаровна

(Субботина) Елизавета Захаровна

Место рождения

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

23.04.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1918

Отец: Субботин Захар (Захарий) Николаевич

Мать: Субботина (Кусакина) Екатерина Афанасьевна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
26/VI-36 Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 д 477 стр 13 №17ж
Крещение
24.04.1918
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В - солдатская жена Александра Андреевна Субботина (жена старшего брата) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 д 477 стр 13 №17
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.