Кириленко / Кириченко / Федор Семионович
Место рождения
Дата рождения14.03.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
15.02.1857
Гребёнки, Київська область
Покровская церковь м/к-1857г.лист № 7,зап.№ 12,ЦГИАК/Киев/,Ф-127-1012-3082 | Godparents:Григорий Иванович Февчук и Елена Осиповна-жена Евстафия Чухмина
Рождение
14.03.1857
Покровская церковь с.Гребенки м/к-1857,лист № 7,зап.№ 12, ЦГИАК/Киев/,Ф-127-1012-3082
Смерть
Неизвестно