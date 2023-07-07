Игдисанов Кашиф Сахиуллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игдисанов Сахиулла Минхайдарович
Рождение ребёнка
1966
Сын: Игдисанов Расих Кашифович
Мать ребёнка: Игдисанова Магамура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игдисанов Ленар Кашифович
Мать ребёнка: Игдисанова Магамура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игдисанов Рашид Кашифович
Мать ребёнка: Игдисанова Магамура
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игдисанова Магамура
Смерть
Неизвестно