Лапшин Кирилл Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшин Кирилл Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1977

Отец: не указан

Мать: Лапшина Наталья Витальевна

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