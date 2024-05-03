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Наговицын Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1956

Дата смерти

03.05.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1956

Отец: Александр

Мать: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына (Фирсакова) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
?.02.?

Сын: Наговицын Николай Николаевич

Мать ребёнка: Наговицына (Фирсакова) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
16.07.1976

Дочь: Бутраменко (Наговицына) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Наговицына (Фирсакова) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
12.04.1980

Дочь: Стафеева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Наговицына (Фирсакова) Татьяна Петровна

Смерть
03.05.2024

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