Наговицын Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1956
Дата смерти03.05.2024
ПолМужской
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Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.?
Сын: Наговицын Николай Николаевич
Мать ребёнка: Наговицына (Фирсакова) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
16.07.1976
Дочь: Бутраменко (Наговицына) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Наговицына (Фирсакова) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
12.04.1980
Дочь: Стафеева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Наговицына (Фирсакова) Татьяна Петровна
Смерть
03.05.2024