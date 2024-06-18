Николай Антонович Около 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Николай Антонович

Место рождения

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

После 04.08.1864 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Около 1779 г.р.

Жена

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Антон Григорьевич

Мать: Пелагея Трифоновна

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Петровна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ермил-Ермолай Николаевич

Мать ребёнка: Агафья Петровна

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Агафья Петровна

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Григорий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Марья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
После 04.08.1864 ст.

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