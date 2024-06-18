Николай Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиПосле 04.08.1864 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Антон Григорьевич
Мать: Пелагея Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Агафья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Агафья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Григорий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Марья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Иван Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 04.08.1864 ст.