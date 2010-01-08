Будиновская (Антонова) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будиновская (Антонова) Наталья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1946

Дата смерти

08.01.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.01.2010

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