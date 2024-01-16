Колосов Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Колосов Василий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колосов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Колосов Василий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колосов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Колосов Василий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колосов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Колосов Василий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно