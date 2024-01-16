Колосов Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Колосов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Василий Владимирович

Смерть
Неизвестно
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