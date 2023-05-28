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Кепиев Григорий Клементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Кепиев Клементий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кепиева Ксенья Петровна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Кепиева Настасья Григорьевна

Мать ребёнка: Кепиева Ксенья Петровна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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