Кепиев Григорий Клементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Отец: Кепиев Клементий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кепиева Ксенья Петровна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Кепиева Настасья Григорьевна
Мать ребёнка: Кепиева Ксенья Петровна
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно