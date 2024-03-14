Соловьёв Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьёв Павел Семёнович

Мать: Соловьёва Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьёва Галина Александровна

Мать ребёнка: Соловьёва Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Николай Александрович

Мать ребёнка: Соловьёва Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Александр Александрович

Мать ребёнка: Соловьёва Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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