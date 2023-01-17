Гуселетова Елена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Борисович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Борисович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гуселетов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Борисович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Гуселетов Маркел Иванович
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно