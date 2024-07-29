Стеценко Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стеценко Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

ек
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михонин сергей васильевич

Отец ребёнка: Михонин василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михонин василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михонина Галина Васильевна

Отец ребёнка: Михонин василий

Смерть
1991

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