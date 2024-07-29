Стеценко Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михонин сергей васильевич
Отец ребёнка: Михонин василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михонин василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михонина Галина Васильевна
Отец ребёнка: Михонин василий
Смерть
1991