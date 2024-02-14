Гредников Николай Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГредников Николай Анисимович

Гредников Николай Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гредников Анисим Федотович

Мать: Гредникова (Калинина) Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гредников Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Гредникова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гредников Алексей Николаеевич

Мать ребёнка: Гредникова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гредников Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Гредникова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гредникова Валентина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.