Гредников Николай Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гредников Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Гредникова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гредников Алексей Николаеевич
Мать ребёнка: Гредникова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гредников Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Гредникова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гредникова Валентина
Смерть
Неизвестно