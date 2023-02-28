Самойлов Кузьма Данилович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Самойлов Даниил Фадеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1805
Сын: Самойлов (рекрут С 1828) Фрол Кузьмич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1807
Сын: Самойлов Климентий Кузьмич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: ?
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно