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Самойлов Кузьма Данилович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Самойлов Даниил Фадеевич

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Самойлов Агафон Кузьмич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Самойлов (рекрут С 1828) Фрол Кузьмич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Самойлов Климентий Кузьмич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Самойлов Петр Кузьмич

Мать ребёнка: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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