Киселев Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Киселев Виктор

Мать: Киселева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

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