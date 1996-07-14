Зайцева (Дурачёнкова) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Дурачёнкова) Наталья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1938

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1967

Дочь: Гераськина Галина Александровна

Отец ребёнка: Зайцев Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1969

Дочь: Кашкина Нина Александровна

Отец ребёнка: Зайцев Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Александр Иванович

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