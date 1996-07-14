Зайцева (Дурачёнкова) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1967
Дочь: Гераськина Галина Александровна
Отец ребёнка: Зайцев Александр Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1969
Дочь: Кашкина Нина Александровна
Отец ребёнка: Зайцев Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно